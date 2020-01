Coppa Italia, da domani aperta la vendita dei biglietti per Milan-Torino

Il Milan ospiterà a San Siro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia: a partire da domani saranno in vendita i biglietti

Dalla SPAL al Torino, il passo è brevissimo. Appena dopo aver debuttato al meglio in Coppa Italia, vincendo 3-0 a San Siro, i rossoneri possono e devono già pensare ai Quarti di finale, in programma, sempre in casa, martedì 28 gennaio alle 20.45. Un appuntamento vicino e molto importante, nel quale come sempre servirà anche il grande calore del nostro pubblico. Aspettiamo tutti i tifosi milanisti allo stadio, per scendere in campo al fianco della squadra a caccia del successo. Da venerdì 17 gennaio, alle 10.00, aprirà la vendita dei biglietti per questa gara, per il momento solo al primo anello e al secondo anello blu.

ABBONATI

Tutti gli abbonati al campionato, compresi gli abbonati solo al girone di ritorno, potranno acquistare fino a un massimo di quattro biglietti a partire da 5 euro.

PROMO UNIVERSITARI

Per gli studenti universitari sarà attiva una speciale tariffa a 10 euro disponibile al primo anello verde e al primo anello blu.

DOVE ACQUISTARE

È possibile acquistare i biglietti online, alla biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi a evitare gli acquisti in canali non ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non ufficiali.

Fonte: acmilan.com