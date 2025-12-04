Coppa Italia, il Bologna supera in rimonta il Parma: il resoconto del match

Connect with us

23 secondi ago

Italiano

Coppa Italia, il Bologna di Italiano soffre ma vince di rimonta contro il Parma. Ecco il resoconto del match

Il Bologna conquista un posto tra le prime otto della Coppa Italia battendo il Parma 2-1 in rimonta al Dall’Ara. La sfida per gli Ottavi di finale si è dimostrata combattuta, con il Parma, forte di un pressing avanzato, che si porta in vantaggio al 13′ grazie a Benedyczak, abile a sfruttare un filtrante di Lovik. Il polacco, particolarmente ispirato, aveva già messo in difficoltà la difesa rossoblù in avvio. Il pareggio del Bologna arriva proprio prima della chiusura della prima frazione, in seguito a un errore difensivo di Trabucchi, che spiana la strada a Rowe per il tap-in che riaccende la partita. Nella ripresa, la squadra di Italiano rientra con maggiore convinzione, decisa a non lasciare nulla al caso e a far propria la qualificazione.

Coppa Italia, il Bologna esulta grazie al gol di Castro

Nonostante un Parma che ha continuato a creare occasioni, in particolare con un ispirato Lovik, il guizzo decisivo arriva dal bomber argentino Santiago Castro. Proprio quando la partita sembrava destinata ai tempi supplementari o ai rigori, Castro insacca con un colpo di testa perfetto su cross di Holm, siglando il 2-1 finale. La sua propensione contro i ducali è impressionante: si tratta del terzo gol stagionale al Parma su cinque realizzazioni complessive. Questa statistica sottolinea l’abilità del giovane attaccante di esaltarsi proprio contro le maglie crociate. Il gol punisce un Parma comunque volenteroso, ma regala al Bologna un prezioso accesso ai Quarti di finale della competizione.

