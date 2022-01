Coppa d’Africa, Bennacer sfida Kessiè: l’Algeria rischia l’eliminazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Coppa d’Africa, alle 17:00 l’Algeria di Bennacer si gioca la qualificazione contro la Costa d’Avorio di Kessiè. Entrambi sono titolari

Ultima giornata dei gironi di Coppa d’Africa. Alle 17:00 andrà in scena il derby rossonero tra Bennacer e Kessiè. Entrambi partono titolari nel match tra Algeria e Costa d’Avorio, che per i primi vale tantissimo. Alla squadra di Belmadi serve infatti una vittoria per qualificarsi agli ottavi.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Sangaré; Aurier, Deli, Kossounou, Konan; Sangaré, Seri, Kessié; Pépé, Haller, Gradel. All. Beaumelle.

ALGERIA (4-3-3): M’Bohli; Atal, Mandi, Bedrane, Bensebaini; Benrahma, Bennacer, Zerrouki; Mahrez, Bounedjah, Belaïli. All. Belmadi.