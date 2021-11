Convocati Italia U18 per la Francia: presenti due rossoneri

Convocati Italia U18: nella lista del ct Daniele Franceschini per gli impegni contro la Francia ci sono anche due rossoneri, ecco chi

Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18 guidata da Daniele Franceschini. Allo Stadio “Gran Sasso” de l’Aquila giovedì 11 novembre (diretta su Rai Sport dalle 12.30), e sabato 13 novembre alle ore 11 sarà di scena la sfida ai pari età della Francia. L’iniziativa prende spunto dalla solidarietà che ha animato i transalpini dopo il terremoto del capoluogo abruzzese nel 2009, per il quale è stato offerto un contributo fattivo in termini di ricostruzione. Tra i convocati presenti anche Rossi e Bozzolan del Milan

Portieri

Davide Mastrantonio (Roma), Simone Scaglia (Juventus)

Difensori

Andrea Bozzolan (Milan), Gabriele Cagia (Genoa), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Indragoli (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna)

Centrocampisti

Luca D’andrea (Spal); Giulio Doratiotto (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Tommaso Maressa (Juventus), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma)

Attaccanti

Federico Accornero (Genoa), Antonio Raimondo (Bologna), Leonardo Rossi (Milan), Nicolò Turco (Juventus).