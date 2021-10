Convocati Milan per il Porto: la decisione di Pioli su Rebic per il match della terza giornata di Champions League

Sono stati resi noti i convocati del Milan per il match di domani contro il Porto, valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Non ce la fa Ante Rebic dopo l’infortunio rimediato col Verona: l’attaccante salta la sfida europea.

PORTIERI

Jungdal, Tatarușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimovic, Leão, Maldini.