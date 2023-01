Prime chiamate per Devis Vasquez. Il nuovo portiere del Milan infatti è stato convocato da mister Stefano Pioli.

Prime chiamate per Devis Vasquez. Il nuovo portiere del Milan infatti è stato convocato da mister Stefano Pioli.

Come riportato da TMW l’estremo difensore sarà a disposizione per le partite di domani contro il Lecce al Via del Mare e anche per la Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma mercoledì prossimo a Riad.