Convocati Juve per il Milan Primavera: Ecco i giocatori a disposizione del tecnico bianconero in vista della sfida contro i rossoneri

Andrea Bonatti ha diramato l’elenco dei convocati per il match odierno tra Milan e Juve Primavera. Quattro assenze importanti per i bianconeri: fuori Omic, Mulazzi, Strijdonck, Galante. I bianconeri cercano il terzo successo consecutivo dopo le vittorie con Zenit (in Youth League) e Genoa.

Senko

Savona

Turicchia

Nzouango

Citi

Cerri

Bonetti

Iling

Scaglia

Rouhi

Chibozo

Turco

Doratiotto

Ledonne

Dellavalle

Mbangula

Sekularac

Maressa

Ratti