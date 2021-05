Convocati Francia per Euro 2020, escluso Theo Hernandez

A sorpresa , tra i convocati della Francia in vista di Euro 2020, non c’è Theo Hernandez. Le ultime novità

A sorpresa , tra i convocati della Francia in vista di Euro 2020, non c’è Theo Hernandez. Il terzino rossonero non rientra nella lista ufficiale. Ecco i 26 giocatori:

Portieri: Lloris, Mandanda, Maignan

Difensori: Pavard, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé

Centrocampisti: Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar

Attaccanti: Coman, Benzema, Mbappé, Dembélé, Griezmann, Giroud, Ben Yedder, Thuram