Convocate Nazionale U19 femminile: Sbardella chiama due rossonere

Due giovani rossonere sono state convocate dal commissario tecnico Sbardella in Nazionale Under 19 per la doppia amichevole con l’Austria

Ci sono anche Giulia Semplici ed Elisa Dal Brun tra le convocate in Nazionale Under 19 dal commissario tecnico Enrico Sbardella. Soddisfazione in casa Milan femminile. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della FIGC.

«Diciotto mesi dopo l’ultima gara disputata nel marzo 2020 nel Torneo di La Manga e il lungo stop dovuto alla pandemia, la Nazionale Under 19 Femminile torna in campo per una doppia amichevole con l’Austria. La prima gara si giocherà domenica 19 settembre (ore 16) allo stadio ‘Gino Colaussi’ di Gradisca D’Isonzo, mentre la seconda sfida è in programma martedì 21 settembre (ore 10.30) allo stadio ‘Enzo Bearzot’ di Gorizia.

Il tecnico Enrico Sbardella ha convocato 24 calciatrici, chiamate a radunarsi lunedì 13 settembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Il doppio test con l’Austria rappresenterà un prezioso bando di prova in vista della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo, che dal 20 al 26 ottobre vedrà le Azzurrine di scena in Veneto con le pari età di Polonia, Azerbaigian e Norvegia.

L’elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Internazionale Milano), Valentina Soggiu (Juventus);

Difensori: Sofia Bertucci (Juventus), Federica D’Auria (Juventus), Rossella Larenza (Pink Sport Time), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri (Internazionale Milano), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Giulia Semplici (Milan), Emanuela Testa (Roma);

Centrocampiste: Nicole De Canal (Sassuolo), Elisa Dal Brun (Milan), Anastasia Ferrara (Roma), Valentina Gallazzi (Roma), Alice Giai (Juventus), Elisa Mariani (Como), Maria Letizia Musolino (Sampdoria), Emma Severini (Napoli);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Anita Maria Cochis (Internazionale Milano), Elisa Pfattner (Juventus), Matilde Pavan (Internazionale Milano).

Staff – Tecnico: Enrico Maria Sbardella; Assistente tecnico: Viviana Schavi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Preparatore dei portieri: Mattia Volpi; Match analyst: Simone Contran; Medici: Carlo Massafra e Salvatore Caruso; Fisioterapista: Matteo Cossa; Nutrizionista: Giulia Baroncini; Psicologhe: Sara Landi e Paola Regnani; Segretario: Giulia Taccari».