Continuano i contatti con il Chelsea, il Milan fiuta l’affare

Milan e Chelsea negli ultimi tempi hanno spesso fatto affari insieme. I giocatori transitati dai due club sono numerosi, a partire da Higuain fino agli ultimi arrivati Tomori e Giroud.

Ma i contatti continuano e potrebbe presto portare altri due giocatori in rossonero. Il primo è Bakayoko, mediano fondamentale nello scacchiere di Pioli per far rifiatare Kessie. Il secondo è Ziyech, per il quale però la trattativa appare in salita.