Contestazione Milan, Cardinale assente alla festa per i 125 anni: polemica tra i tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

I tifosi del Milan, sia al termine della partita contro il Genoa che ieri alla cena per i 125 anni, hanno contestato la proprietà e alcuni giocatori.

In tutto l’ambiente, però sta facendo molto rumore l’assenza di Gerry Cardinale: in numero 1 di RedBird non si è presentato né a San Siro né ieri sera. Il clima attorno alla sua figura è tutt’atro che tranquillo.