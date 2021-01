Conte: «Vincere lo scudetto è più importante della Coppa Italia»

Conte, al termine della gara con l’Udinese, uno 0-0 deludente come sottolinea il Corsera, il quale riporta anche le parole del tecnico

Conte, al termine della gara con l’Udinese, uno 0-0 deludente come sottolinea il Corsera, il quale riporta anche le parole del tecnico, le quali potrebbero aprire anche alla possibilità di un turnover inaspettato. Intanto Pioli ieri alla domanda sullo stesso argomento (turnover) ha risposto dicendo che ci penserà.

CONTE- «Dobbiamo migliorare se vogliamo conquistare qualcosa di importante. Vincere lo scudetto è più importante rispetto alla Coppa Italia».

QUESTIONE DI PRIORITÀ- Sicuramente non si può dire che il tecnico nerazzurro non abbia le idee chiare su quelle che sono le priorità per se stesso e per la squadra ovviamente.

QUALE MESSAGGIO- Le sue parole risuonano un po’ come un messaggio involontario a Pioli che in qualche modo dovrebbe interpretarne l’atteggiamento tattico, da un altro punto di vista probabilmente un depistaggio per confondere il tecnico rossonero che comunque appare concentrato solo sul Milan. Ad ogni modo dopo l’eliminazione dalla Champions, un’altra eliminazione porterebbe più aria in chiave scudetto ma se poi dovesse mancare…