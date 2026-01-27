Conte a Sky: «Il Napoli ora lo metterebbero tutti all’ottavo, decimo posto»

Conte difende il suo Napoli e chiama ancora in causa gli infortuni, il paragone con le altre squadre che sono ai vertici

Il Napoli di Antonio Conte è in lotta con Milan, Roma e Juventus per un posto in Champions League e sembra essersi distaccato almeno per ora dal treno Scudetto. Il tecnico dei partenopei, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto ribadire come la sua squadra a differenza delle altre giochi in condizioni molto complesse.

NAPOLI ALL’OTTAVO/DECIMO POSTO – «Abbiamo tutti voglia di andare avanti perché rappresenta prestigio e vetrina. Dovremo cercare di andare oltre l’ostacolo che è molto alto. Stiamo affrontando tutte queste situazioni con una rosa esigua: cominciasse oggi il campionato, metterebbero tutti il Napoli tra l’ottavo e il decimo posto».

ABBIAMO VOGLIA DI SBALORDIRE – «Però abbiamo voglia di lottare e di sbalordire come fatto in Arabia vincendo la Supercoppa in grande emergenza contro Inter, Milan e Bologna: poi alla lunga questa situazione di infortuni non puoi non pagarla».