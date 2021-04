Conte risponde a Sacchi: «Non bisogna guardare oltre il proprio naso»

Durante la conferenza stampa della vigilia di Inter-Cagliari, Antonio Conte ha risposto alle dichiarazioni di Arrigo Sacchi

Antonio Conte risponde ad Arrigo Sacchi. Nei giorni scorsi l’ex tecnico del Milan aveva criticato il gioco che il tecnico ha dato all’Inter, dichiarando che in ambito europeo non farebbe tanta strada e che c’è bisogno di essere più propositivi. L’allenatore pugliese risponde così.

«Io guardo il presente come sempre. Cercando di fare qualcosa di eccezionale e straordinario in Italia visto che negli ultimi nove anni solo una squadra è stata protagonista. Anche chi parla di Inter dovrebbe concentrarsi su questo e non guardare oltre il proprio naso, dobbiamo concentrarci sul presente sapendo che possiamo fare qualcosa di straordinario vedendo quello che è successo nell’ultimo decennio in Italia. Bisognerebbe dare enfasi a quello che stanno facendo questi ragazzi senza pensare al prossimo anno».