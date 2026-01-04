Conte ironico nel post Lazio Napoli: «Mercato? Parlarne porta sfiga. Lo scorso anno…»

Conte, tecnico del Napoli, ha scherzato sull’argomento mercato dopo la vittoria odierna contro la Lazio: le dichiarazioni

Il Napoli di Antonio Conte apre il 2026 con un’autoritaria vittoria per 0-2 all’Olimpico contro la Lazio, grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. Un successo che proietta i partenopei momentaneamente al secondo posto con 37 punti, a una sola lunghezza dal Milan capolista.

La battuta di Conte sul mercato

Nonostante l’entusiasmo per i tre punti, il tecnico leccese ha gelato le domande sulle possibili mosse di gennaio con la sua consueta schiettezza condita da un pizzico di scaramanzia:

PAROLE – «Non tocchiamo l’argomento mercato, l’anno scorso ho detto ‘non facciamo danni’ ed è stato dato via Kvaratskhelia, quindi porta pure sfiga».

Il riferimento è alla cessione del talento georgiano avvenuta nel 2025, un ricordo ancora vivo che spinge il mister a delegare ogni discorso alla società. Conte ha ribadito di volersi concentrare esclusivamente sul campo per “ottimizzare le risorse”, specialmente in un momento in cui la squadra è “contata” a causa dell’infortunio di David Neres, uscito malconcio dalla sfida di oggi.

La rincorsa al Milan

Con questa vittoria, Conte lancia un segnale chiaro al campionato e ad Allegri. Mentre i rossoneri si preparano alla sfida contro il Genoa a San Siro, il Napoli ha dimostrato una solidità impressionante, collezionando l’ennesimo clean sheet stagionale e confermandosi la vera antagonista per lo Scudetto 2026.