Lazio Napoli, la squadra di Conte domenica all’Olimpico. Tre cartellini rossi

Il lunch match della giornata di Serie A ha offerto un verdetto inequivocabile: il Napoli di Antonio Conte, tecnico leccese noto per la sua grinta e la capacità di ricostruire mentalità vincenti, ha espugnato lo Stadio Olimpico con una prestazione autoritaria. La Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore toscano celebre per il suo “Sarrismo” che però oggi è apparso sbiadito, non è mai riuscita a impensierire la compagine partenopea, scivolando in una crisi di nervi nel finale.

Dominio Azzurro nel Primo Tempo

La gara si sblocca già al 13′. Leonardo Spinazzola, l’esterno azzurro dotato di grande corsa e spinta sulla fascia, ha trafitto la difesa biancoceleste portando avanti i suoi. Gli ospiti hanno continuato a premere sull’acceleratore, raddoppiando al 32′ con Amir Rrahmani, il solido difensore centrale kosovaro, abile a svettare di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione ben calibrato.

Tensione e Cartellini Rossi

La ripresa è stata povera di occasioni da rete ma ricca di episodi disciplinari. Prima l’espulsione di Tijjani Noslin, il giovane attaccante olandese arrivato in estate, per somma di ammonizioni. Successivamente, un parapiglia generale ha portato ai rossi diretti per Adam Marusic, il terzino montenegrino veterano della Lazio, e Pasquale Mazzocchi, l’energico laterale napoletano subentrato a gara in corso. Nel finale, solo una traversa colpita da Mattéo Guendouzi, il dinamico centrocampista francese ex Arsenal, ha negato ai padroni di casa il gol della bandiera.

