Conte RIBADISCE: «Dopo Verona sono stato molto SEVERO. Posso contare su un gruppo di UOMINI». Le dichiarazioni

Antonio Conte ha parlato a DAZN prima del match tra Napoli e Bologna. Le parole dell’allenatore che era stato accostato al Milan.

PAROLE – «Ho rilasciato dichiarazioni precise in conferenza stampa, a me piace raccontare la verità e inquadrare la situazione in modo oggettivo. Dopo Verona sono stato molto severo perchè la reazione dopo il gol subito non mi era piaciuta. So, però, che posso contare su un gruppo di uomini veri che ha voglia di regalarsi una stagione diversa da quella appena trascorsa. Ci sarà bisogno di tempo e lavoro. Oggi partiamo con Raspadori punta centrale e non con Simeone perchè credo che ci servano determinate caratteristiche nel reparto offensivo. Mi auguro, in generale, che ci sia maggior cattiveria sotto porta. Nelle due gare precedenti contro Modena e Verona abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a buttarla dentro».