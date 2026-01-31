Conte a DAZN: «Le altre si stanno attrezzando sul mercato, a noi ce l’hanno bloccato»

Conte, un intervento che scuote l’ambiente partenopeo: dopo il successo sofferto sulla Fiorentina il tecnico leccese frena gli entusiasmi

Conte a DAZN ha mostrato il suo volto più critico e battagliero nonostante la vittoria per 2-1 contro la compagine viola. Per i tifosi del Milan, che seguono con interesse le evoluzioni della lotta al vertice, le parole dell’ex tecnico nerazzurro risuonano come un chiaro segnale di difficoltà interna. Mentre il club meneghino gode di una classifica più solida, il tecnico dei campani si trova a fare i conti con una rosa che definisce limitata e colpita duramente nel morale e nel fisico.

La serata del “Maradona” ha infatti lasciato in dote un pesante interrogativo sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, il terzino destro e capitano instancabile dei partenopei, la cui uscita dal campo ha gettato un’ombra sul successo ottenuto.

L’amarezza del condottiero azzurro mette a nudo le fragilità di una diretta concorrente dei rossoneri. Se da una parte il Milan prosegue il suo cammino con maggiore serenità numerica, dall’altra il Napoli di Conte sembra vivere una fase di tensione legata all’impossibilità di operare sul mercato come desiderato dal tecnico. La perdita di un elemento chiave come il difensore della Nazionale potrebbe rimescolare ulteriormente gli equilibri nelle zone nobili della classifica.

LOTTA SCUDETTO E OBIETTIVI – «Scudetto? Parliamo del tutto. Una squadra che sta facendo il massimo con quello che abbiamo a disposizione. Per fortuna abbiamo fatto questi punti. Fatevi una domanda e datevi una risposta: se iniziasse ora il campionato, a che posizione mettereste questo Napoli? Poi noi non vogliamo mollare, abbiamo la Coppa Italia, il campionato e una qualificazione europea da centrare. Ma andando così diventa difficile».

MERCATO E INFORTUNI – «Le altre si stanno attrezzando sul mercato, a noi ce l’hanno bloccato! Oggi sono troppo inc***ato per Di Lorenzo, altrimenti dovrei dire qualche altra cosa».