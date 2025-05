Conte Milan, Zazzaroni sentenzia il futuro del tecnico! Sul salentino l’ha detto veramente

Conte Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato del futuro del tecnico salentino del Napoli, accostato anche alla panchina rossonera

Ospite a Pressing, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte, accostato anche al Milan per la prossima stagione:

PAROLE – «Ad oggi Tudor andrà via e Elkann pare voglia fare cambiamenti importanti. Chiellini che avrà un ruolo importante nell’area sportiva ed è giuso così, vista la sua esperienza e il momento particolare della società. Ritorno di Conte? Firmo sulla permanenza al Napoli. A meno che De Laurentiis non impazzisca, non gli compri nessuno, ma non ci so no elementi per pensare questo. Nel calcio poi può succedere di tutto, ma ad oggi resta con i partenopei».