Conte Milan, suggestione per la panchina ancora viva? Spunta l’incontro con De Laurentiis

Conte Milan, il tecnico leccese resta un’importante suggestione per la panchina rossonera: incontro con De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tornerà lunedì in Italia dalle Maldive e avrà un incontro importante con Antonio Conte, suggestione per la panchina del Milan della prossima stagione, per pianificare il futuro del Napoli. Il Napoli è già qualificato per la prossima Champions League e Conte ha chiesto una rosa competitiva per affrontare le diverse competizioni della stagione 2025-26.

De Laurentiis è disposto a investire, con 145 milioni previsti dalle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen, per rafforzare la squadra. Il direttore sportivo Manna sta già pianificando gli acquisti, mentre l’amministratore delegato Chiavelli lavora dietro le quinte.

La riunione tra De Laurentiis, Conte, Manna e Chiavelli sarà cruciale per definire le prospettive tecniche e le strategie per il futuro del Napoli. Conte, che ha espresso esigenze chiare, è legato al Napoli fino al 2027 e il club sembra pronto a investire per rafforzare la squadra e renderla competitiva per le prossime sfide. Lo riporta il Corriere dello Sport.