Conte Milan, Palmeri svela: «Ci sono stati contatti, la volontà di Ibrahimovic è chiara»

Il giornalista Tancredi Palmeri ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte, accostato alla panchina del Milan ed a quella del Napoli

Con un editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri torna a parlare dell’interesse del Milan per Antonio Conte come successore di Stefano Pioli in panchina. Questo il pensiero del giornalista sul tecnico ex Inter e Juve, accostato anche alla panchina del Napoli.

I CONTATTI COL MILAN – «La presenza incombente di Antonio Conte sulle panchine maggiori d’Italia dura ormai da mesi, ma adesso ci siamo. Nel giro di un mese e mezzo le situazioni incerte delle varie panchine si risolveranno, e Conte è il nome più eccellente a disposizione. Con il Milan i contatti ci sono già stati, non hanno portato a nulla di concreto per divergenze di direzione, che si aggiungono al costo imponente dell’assunzione di Conte (circa 27 milioni per 3 anni) che comportano la assoluta certezza delle proprie convinzioni qualora si decidesse di intraprendere la strada»

LA VOLONTÀ DI IBRAHIMOVIC – «Contestualmente, il Milan da gennaio ha cominciato a tirare dritto nei risultati e l’idea di sostituire Pioli si è allontanata. E’ una politica improponibile per un club come il Milan pensare che possa essere una partita, in fondo inutile ai fini del campionato del Milan, come il derby a decidere il futuro a medio termine. Ma tant’è, a Pioli non si perdona il peccato originale dei 5 derby consecutivi persi. La volontà di Ibrahimovic è di andare su Conte».