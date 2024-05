Lopetegui Milan, Cardinale scosso dall’ambiente e pronto a fare un passo indietro! COSA SUCCEDE adesso per il nuovo allenatore. Le ultime da Matteo Moretto

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla panchina del Milan analizzando la posizione di Lopetegui dopo la protesta avvenuta nei giorni scorsi da parte dei tifosi. Le sue parole su X.

PAROLE – «Cardinale, scosso dall’ambiente che si è creato negli ultimi giorni e fortemente condizionato dalla reazione dei tifosi e specialmente della curva, è ormai pronto a fare un passo indietro su Julen Lopetegui e virare su un altro allenatore. Il cambio di rotta della proprietà non è condiviso da tutto il board rossonero. Il Milan ha chiesto tempo per riflettere e ora Lopetegui può riconsiderare il suo futuro, anche sorpreso e deluso dell’atteggiamento del club rossonero.

L’allenatore spagnolo era il primo nome per la panchina e questi sarebbero dovuti essere i giorni delle firme sui contratti in vista della prossima stagione. La scelta aveva messo d’accordo tutta la dirigenza, compreso Zlatan Ibrahimović. Le parti si erano incontrate durante la scorsa settimana per definire verbalmente il contratto e condividere anche diverse idee per il mercato. Il Milan aveva lavorato per mesi sulla pista Lopetegui e adesso sta sondando altri candidati per la panchina. Al momento non c’è ancora una trattativa concreta e avanzata per un altro allenatore; è ancora una fase di valutazioni».