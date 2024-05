Infortunio Theo Hernandez, COME STA il terzino rossonero? Pioli rivela la sua condizione verso il Torino. L’annuncio in conferenza

Stefano Pioli ha rivelato le condizioni di Theo Hernandez in vista della sfida di campionato contro il Torino. Ecco le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa:

PAROLE – «Oggi non si è allenato Theo che ha avuto un attacco influenzale, vediamo se recupererà per domani. Quest’anno tutti hanno dato il massimo: ho detto alla squadra che si riuscirò farò giocare tutti in queste ultime due partite. Quello che conta è che abbiamo l’atteggiamento giusto e la voglia giusta, ma sarà così».

