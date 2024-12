Conte Milan, che stoccata di Brambati ai rossoneri! Critica pesante e parole che gelano il Diavolo

Conte Milan, arriva la stoccata di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, al club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati parlato così di Conte:

PAROLE – «C’è qualcuno che deve mangiarsi le mani, chi non lo ha preso. E’ un valore aggiunto Conte sul campo, nel gruppo. Il Napoli non è cresciuto nel gioco ma come mentalità di gruppo. Basti vedere come esultano al gol di McTominay. Questo fa la differenza, quella roba lì te la trasmette il tecnico e te la porti dietro. Milan e Juventus oggi non ce l’hanno, per questo si devono mangiare le mani perché avevano l’opportunità di prenderlo Conte e non lo hanno fatto. Per me l’Atalanta oggi è da mettere dentro la lotta Scudetto, per il mercato fatto che è stato importante. Conte è comunque bravo a ceare questa tensione, è un maestro».