Conte: «C’è gente che non vede l’ora di buttarci addosso negatività»

Conte si è sfogato al termine del match contro il Sassuolo dicendo che troppo facilmente la sua Inter viene attaccata

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match Sassuolo-Inter vinto dalla sua squadra per 0-3.

Conte ha dichiarato: «Non è semplice lavorare nell’Inter . È una squadra a cui non si vede l’ora di buttare negatività intorno all’ambiente. Dobbiamo essere ermetici e continuare a lavorare. C’è gente che non vede l’ora di buttarci non dico cosa addosso. Vedere questo accanimento contro l’Inter rende difficile ai calciatori di dare il meglio. Tutto ciò ci deve dare ancora più forza per dare il massimo».