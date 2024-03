Conferenza stampa Zima: «Difficile sfidare Leao. A Buongiorno consiglio di andare al Milan!»

Conferenza stampa Zima: le parole alla vigilia di Milan Slavia Praga, sfida valida per l’andata degli ottavi di Europa League 2023/24

Dopo aver eliminato il Rennes agli spareggi, l’avventura in Europa League del Milan prosegue con la doppia sfida agli ottavi contro lo Slavia Praga. Primo appuntamento domani a San Siro nel match d’andata.

Nel giorno di vigilia, mercoledì 6 marzo, Zima è intervenuto in conferenza stampa dalle 17.15 per presentare il match davanti ai media. Milannews24 ha seguito LIVE le sue parole.

TORNARE A SAN SIRO – «Ho giocato qui e ho dei buoni ricordi. Abbiamo vinto qui col Torino in Coppa Italia. È uno stadio bellissimo, in cui gioca una squadra molto entusiasmante per il calcio».

GIOCARE CONTRO LEAO – «È stato molto difficile la prima volta, perché non lo conoscevo. Piano piano sono migliorato con l’esperienza. Lui è uno dei migliori del mondo».

BUONGIORNO –«È pronto per la Nazionale. Se avrà l’offerta per andare al Milan ci dovrà andare: per lui è una grande occasione giocare in una squadra così grande e così forte».