Conferenza stampa Sarri: «Modric campione d’umiltà. Il Milan ha caratteristiche precise, su Allegri…»

Conferenza stampa Sarri: il tecnico della Lazio ha presentato la sfida di domani sera all’Olimpico contro il Milan di Allegri

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa in vista del match valevole per la 29a giornata del campionato Serie A 2025/26! I biancocelesti se la vedranno con il Milan di Massimiliano Allegri a partire dalle ore 20:45 di domani presso lo stadio Olimpico. Le sue dichiarazioni:



LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

MILAN – «Il Milan ha delle caratteristiche ben definite, ti colpisce nel momento meno opportuno. Le qualità tecniche e fisiche sono elevatissime. Noi dobbiamo essere bravi a non concedere a campo aperto. Sono forti, pertanto gara difficilissima tatticamente».

MODRIC – «Modric secondo me è un mostro di umiltà! Alla sua età si rimette in gioco completamente e lo fa con un’applicazione fortissima. In campo riesce a dare tutto anche in fase difensiva, si parla di uno dei più grandi calciatori di questo periodo. Avere un Modric giovane è il sogno di tutti gli allenatori. Quando si va a prendere uno di questo tipo, o sei sicuro delle caratteristiche mentali o è un rischio».

GARA – «Il Milan ha dei momenti in cui ti lascia la sensazione in partita che sei te ad avercela in mano, ma non è così. Il momento più pericoloso è quando abbiamo palla, in queste cose sono eccezionali».

ALLEGRI – «Allegri è l’allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, è chiaro che si possono permettere giocatori importanti. Questo fa parte del gioco, è normalissimo».

LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.