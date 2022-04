Sarri: «Voglio vedere 8 partite di alto livello, sulla Nazionale...»

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la sfida al Sassuolo, valida per la 31ª giornata di Serie A

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la sfida al Sassuolo, valida per la 31ª giornata di Serie A:

RUSH FINALE – «Mi aspetto, anzi pretendo, da tutti un finale di stagione di alto livello perchè il derby è da riscattare. Voglio vedere 8 partite di alto livello».

MONDIALI – «Io sono meno critico adesso, rimango della mia idea. Le Nazionali non rappresentano più un movimento. Si fanno discorsi sui massimi sistemi, ho sentito sparare cazzate mostruose sui problemi dell’Italia. Si parla di tornei, partite dove fai 35 tiri in porta e ne subisci due e poi vai fuori. Che poi il nostro calcio abbia problemi è evidente. Se in televisione guardi la Bundesliga, la Premier e poi vedi uno stadio italiano a pezzi e pensi “ma dove cazzo stiamo?”, non si parla mai distrutture. Ci sono squadre che giocano su campi massacrati, è come mandare un chirurgo ad operare con un bisturi arrugginito. Eravamo al top del mondo, in vent’anni non siamo nemmeno in seconda fascia. Parliamo di questo».