Conferenza stampa Sammarco post Verona Milan: «Errore grave sul gol, pesano i tanti infortuni»

Conferenza stampa Sammarco post Verona Milan: l’allenatore scaligero analizza il ko del Bentegodi e l’emergenza offensiva dell’Hellas

Al termine della sfida persa di misura contro i rossoneri, Paolo Sammarco è intervenuto in conferenza stampa post Verona Milan per commentare la prestazione dell’Hellas. Il tecnico dei veneti ha espresso rammarico per l’episodio che ha deciso la gara, una disattenzione collettiva che ha permesso a Rabiot di colpire, ma ha anche sottolineato l’incredibile serie di defezioni che ha colpito la squadra proprio alla vigilia del match, limitando drasticamente le opzioni tattiche e offensive.

L’analisi del gol e il debutto di Vernesan

L’ERRORE E I SINGOLI — «Sul gol abbiamo fatto un errore, evidente, perché da una palla nostra che abbiamo rinviato sulla seconda palla siamo stati troppo leggeri e lunghi. Errore grave da non fare contro una squadra con quella velocità. Vernesan ha fatto bene, sono contento per lui, ci può dare una mano, ma è giusto lasciarlo crescere a dovere. Come mai subiamo gol al primo tiro? Non è una cosa pratica. Incontrando una squadra così importante come il Milan è evidente il loro sintomo di pericolosità. A parte l’errore del gol la squadra ha difeso bene».

L’emergenza infortuni e le scelte tattiche

ATTACCO E INFERMERIA — «Abbiamo avuto due giorni molto complicati con gli attaccanti, perché Bowie e Mosquera si sono fermati due giorni prima della partita. Sapevamo che saremmo andati in difficoltà su qualche palla lunga, ma sapevamo che potevamo difendere anche abbastanza bene. Abbiamo deciso Lirola perché si sta allenando bene, e sto pensando ad altro. Non ha mollato un centimetro in allenamento ed ha fatto una buona partita. Paga la scelta di far giocare Belghali in un ruolo non suo? Sapevamo delle difficoltà. Suslov a 5 minuti dalla fine della rifinitura ha fatto un contrasto. Pensavamo potesse esserci ma la sera, al ritiro, non riusciva a camminare. Spero possa essere dei nostri in 4 giorni. Niasse ha sentito un fastidio nella rifinitura».

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