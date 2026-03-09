Conferenza stampa Rabiot, il giocatore ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato allo Stadio San Siro

Adrien Rabiot nel post partita di Milan-Inter è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sulla vittoria e il sogno Scudetto: «Siamo tutti soddisfatti: non è mai facile vincere un derby. Poi il discorso è sempre lo stesso: l’obiettivo è entrare in Champions e per questo era importante vincere. Dobbiamo continuare così, senza perdere punti con le squadre più piccole. Scudetto? Siamo a 7 punti, sono tanti. Vedremo cosa farà l’Inter nelle prossime giornate e vedremo se noi terremo il ritmo».

Sulla squalifica e il suo stato di forma: «Sto bene. Mi servirà per riposare il ginocchio. Tornerò per il Torino. Ho una grande fiducia nei miei compagni».

Su quel cartellino giallo preso a Pisa: «Sarà una squalifica diversa. Ero diffidato. È difficile di fare tutte le partite senza prendere un giallo, Salterò la Lazio, poi tornerò tra due settimane».