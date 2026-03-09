HANNO DETTO
Conferenza stampa Rabiot post Milan Inter: «Vincere un derby non è mai facile. La distanza con l’Inter? 7 punti sono tanti, ma…»
Conferenza stampa Rabiot, il giocatore ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato allo Stadio San Siro
Adrien Rabiot nel post partita di Milan-Inter è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:
Sulla vittoria e il sogno Scudetto: «Siamo tutti soddisfatti: non è mai facile vincere un derby. Poi il discorso è sempre lo stesso: l’obiettivo è entrare in Champions e per questo era importante vincere. Dobbiamo continuare così, senza perdere punti con le squadre più piccole. Scudetto? Siamo a 7 punti, sono tanti. Vedremo cosa farà l’Inter nelle prossime giornate e vedremo se noi terremo il ritmo».
Sulla squalifica e il suo stato di forma: «Sto bene. Mi servirà per riposare il ginocchio. Tornerò per il Torino. Ho una grande fiducia nei miei compagni».
Su quel cartellino giallo preso a Pisa: «Sarà una squalifica diversa. Ero diffidato. È difficile di fare tutte le partite senza prendere un giallo, Salterò la Lazio, poi tornerò tra due settimane».