Conferenza stampa Pioli: «Servirà una partita di livello, su Adli..»

Conferenza stampa Pioli: le sue parole alla vigilia di Milan Lazio, sfida valida per la settima giornata di Serie A

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alle 14.30 per presentare Milan Lazio, in programma domani allo Stadio San Siro. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

PARTITE DI LIVELLO – «Dovevamo giocare questo tipo di partite di livello, ci hanno insegnato tanto e sono le cose che serviranno anche domani perché la Lazio è forte»

CONDIZIONE – «Si può dire che stiamo bene, vogliamo trovare continuità, abbiamo sempre vissuto bene sia le cose positive che negative, non siamo perfetti ma abbiamo le qualità per far bene domani»

LEAO – «Se uno sbaglia un passaggio non vuole dire che ha preso sotto gamba una partita. Da un giocatore come lui mi aspetto che sbagli sempre meno cose»

PERCORSO – «Siamo all’inizio della scalata, sono convinto della qualità dei miei giocatori di quello che sto vedendo, ma bisogna portarlo avanti, perché per stare in alto, e non vogliamo starci, serve farlo e stare concentrati»

APPROCCIO ALLA PARTITA – «Non conta la vetta in questo momento, non esistono partite facili ne impossibili, dipende dall’approccio che uno ha, ho visto le cose giuste e vogliamo metterle sul campo anche domani»

ADLI – «Ha avuto grande pazienza e forza mentale. Aveva bisogno di tempo per capire la nuova posizione e come gestirla sia in fase difensiva che offensiva, sono contento di quello che ho visto»

TURNOVER IN DIFESA – «L’infortunio di Kalulu non ci voleva, Pellegrino sta lavorando bene ma non è ancora pronto per partire titolare, quindi devo far ruotare quelli che ho»

CALI DI TENSIONE – «Il fatto di voler controllare le partite fa parte del nostro nuovo percorso, contro i Cagliari abbiamo commesso un errore grave prendendo gol da situazione di rimessa»

MUSAH – «Musah ouò giocare in tutte e tre le posizioni. Ha caratteristiche diverse da Krunic e Adli, mentre ha qualità di inserimento quando giocherà più avanti. Ha caratteristiche che ci serviranno tanto, è uno completo e dovunque lo utilizzerò sarà importante per la squadra»

TOMORI – «Io spero che il Milan non sia imprescindibile da nessuno. Non vogliamo diventare schiavi di nessuno. Il club è stato bravo a prendermi tanti giocatori forti e i nostri principi non cambiano a seconda di chi gioca»

LAZIO – «La Lazio gioca insieme con lo stesso allenatore da tanti anni, al di là del loro momento, è un avversario da rispettare e difficile da affrontare»

CHUKWUEZE – «Sa benissimo cosa deve fare, da lui ci aspettiamo anche qualche gol ma sta crescendo»

ASPETTATIVE – «Io quando è uscito il calendario non ho guardato troppo avanti. Ho pensato a preparare ogni singola partita. Inutile parlare delle critiche: siamo il Milan, vogliamo vincere ed essere competitivi. Il club sta portando avanti un percorso meraviglioso, in grado già di vincere e di mettere a posto i conti. Tutti stanno lavorando molto bene. Siamo il Milan, sono alti gli elogi e anche le critiche. Fa parte del nostro lavoro»

RUOLO DAVANTI ALLA DIFESA «Le posizioni di Reijnders e Loftus Cheek ci stanno dando tante soluzioni, mettere Reijnders davanti alla difesa significa limitarlo però può farlo»

CONDIZIONI BENNACER «Bennacer tonerà a metà ottobre per fare un lavoro un po’ più specifico, ma non ci sono tempi specifici»

LOTTA SCUDETTO E FAVORITA «Non lo so. Sono dati importanti, ma fanno parte del passato. A maggio vedremo. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe di dà qualche punto in più»

TREQUARTISTA «Ci sto pensando perché Pulisic sta bene e a centrocampo siamo in 5 per 6 posti. Poi Loftus-Cheek mi piace da mezzala, sono cose che vanno un po’ provate. In questo momento stiamo lavorando su altre soluzioni, ma il 4-2-3-1 a gara in corso è una opzione»

OKAFOR – «Lo abbiamo preso come esterno, ma per me può fare anche la punta centrale. Ha lavorato tanto e sono contento di cosa ha fatto Cagliari»

AGGRESSIVITA’ DELLA LAZIO – «Non difendono uomo su uomo, ma sanno essere aggressivi e indirizzare bene il gioco, quindi dovremo palleggiare bene»

SCONTRO DIRETTO – «È troppo presto, domani uno scalino in più verso l’alto»