Conferenza stampa Pioli post Lazio Milan: «Sapevamo di poterla vincere, Pulisic non è antisportivo»

Conferenza stampa Pioli post Lazio Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match della 27ª giornata di Serie A 2023/24

(dal nostro inviato all’Olimpico) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Lazio Milan.

BILANCIO DEL MATCH – «Primo tempo complicato dove era giusto gestire la palla secondo me. La Lazio si è chiusa bene, la palla doveva girare più velocemente. E’ stata una partita difficile ma abbiamo concesso poco. Nel secondo tempo siamo partiti meglio alzando ritmo e intensità, poi gli episodi ci hanno permesso di andare avanti e vincerla. Ottimo atteggiamento della squadra, sapevano di poterla vincere. E’ un successo importante per noi».

DECISIONI DI BELLO – «Sul rigore possibile per la Lazio non do giudizi. Sulla situazione di Pellegrini Pulisic ha rispettato il gioco del calcio. Se l’arbitro non fischia si gioca. Poi l’avversario forse è stato ingenuo ma noi non potevamo fare niente di diverso».

CARDINALE E IBRAHIMOVIC – «Quando parlano ascoltiamo. Giusto facciano le sue valutazioni, poi io vado avanti. A tutti piace vincere, cerchiamo di vincere più partite possibili».

METRO DI GIUDIZIO DI DI BELLO – «E’ stata difficile anche per lui. Il calcio è uno sport di contatto, mezzi falli e tanti gialli per me si possono evitare».

CAMBI DIFENSIVI NEL FINALE – «Ho imparato che se vinci i cambi son giusti, altrimenti son sbagliati. Ho tolto tutti gli ammoniti immediatamente, la partita era diventata nervosa. Per rimettere in gioco la Lazio serviva la parità numerica. Ho messo due difensori veloci per marcare bene la profondità di Immobile».

DISPIACIUTO VINCERE COSI’ – «E’ una domanda che non ci sta. Non abbiamo fatto niente. Nel finale andrebbe evitato quello che è successo, poi il nervosismo scappa e ci facciamo prendere la mano. Ho allenato la Lazio, ora alleno il Milan e sono contento di una vittoria in una gara difficile. Rispondo per quello che penso».

PULISIC ANTISPOSTIVO – «Non sono per niente d’accordo. Perchè Pellegrini non la butta fuori? Pensate che Christian sia stato antisportivo? Vi sbagliate. Rispetto ma non sono d’accordo, non è questione di essere brave persone. Lui ha rispettato il regolamento. Se l’arbitro non fischia…».

LEAO – «Non ho pensato di cambiarlo».