Conferenza stampa Pioli: tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero prima dell’inizio del ritiro del Milan

(inviato a Milanello) – Si apre ufficialmente la stagione 2023/24 del Milan. Nel primo giorno di ritiro, prima dell’allenamento delle 17.00, Stefano Pioli interviene in conferenza stampa dalle 14.30 per presentare l’annata che verrà. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

EMOZIONE «Emozione sicuramente si, ritornare qui e rivedere tutti compresi i nostri tifosi. Ora ricominciamo a lavorare, solo così le idee sono più chiare»

MALDINI E MASSARA «Ci tengo a ringraziare Massara e Maldini, se sono qui è anche grazie a loro. Mi sono sentito sempre al centro del progetto del club, ho sempre lavorato tanto anche nel mese di riposo parlando anche con chi deve arrivare. Abbiamo cominciato un percorso virtuoso, il nostro mercato è sempre fatto di idee che poi vengono messe sul campo per risultati importanti»

RUOLO SUL MERCATO «Ho sempre partecipato alla costruzione della squadra. Ho grande stima dei miei ragazzi ma credo che sia arrivato anche il momento di qualche cambiamento»

OBIETTIVO «Quando alleni un club come il Milan è vincere qualche trofeo, migliorare il più possibile. Difficile rispondere su un giocatore in particolare»

SQUADRA AL COMPLETO «Mi piacerebbe avere la squadra al completo, ma è difficile. Chiaro che però da qui al 21 luglio mi aspetto dei movimenti»

RESPONSABILITA’ «Le sorti dell’allenatore sono nelle mani del club, mi sono sempre assunto le mie responsabilità e continuerò a farlo. I nostri tifosi sono unici»

ATTACCANTE «Non è giusto andare sui singoli, è il primo anno che mancherà Zlatan. Sicuramente un attaccante arriverà»

SOLIDITA’ «In questo momento mi sento un archietetto di una casa solida che però ha bisogno di qualche cambiamento. Stiamo cercando giocatori di qualità e di intelligenza che ci permettano di trovare nuove cose»

PREPARAZIONE «Voglio partire con motivazione e fiducia, dovremmo affrontare tutti e sfuttare questi 50 giorni per prepararci al meglio. Cerchiamo giocatori adatti a giocare con la maglia del Milan se saranno stranieri è perchè li riteniamo adatti, non è che non vogliamo italiani»

SQUADRA SENZA ZLATAN«Questa squadra è cresciuta anche grazie a Ibra, ora abbiamo una squadra più matura, la nostra sfida sarà dimostrarci grandi anche senza lui. Lui è il benvenuto qui a Milanello, per qunato riguarda un suo futuro in società ci ho parlato qualche giorno fa e non ha ancora deciso cosa fare in futuro»

CARNINALE E PARTENZA TONALI «Ho sentito Cardinale stamattina ci ha motivati per questo inizio di stagione. Tonali? E’ una grande perdita dal punto di vista tecnico si è creata una situazione da entrambe le parti che era difficile fare diversamente»

GRIGLIE DI PARTENZA «Gli avversari sono sempre le stesse anche se poi le griglie le fate voi giornalisti anche se sbagliate»

SOLO UN TURNO INFRASETTIMANALE «Avere delle settimane tipo è un vantaggio che condivideremo con tutte. Preparatori portieri? Presto arriverà una figura»

GIOCATORI MOTIVATI «Loftus e Romero sono motivati e vogliono dare tanti. Noi abbiamo bisogno di giocatori motivati. L’esterno destro dovra essere bravo nell’ 1 contro 1. Centrocampisti di qualità di aggressione di movimento, vedremo quali riuscieremo a concludere come trattative»

RITIRO IN AMERICA «Io vorrei avre la squadra completa per il 21 luglio, anche se è chiaro che non lo saremo ma spero che saremo più avanti possibile»

KALULU «Kalulu partirà da centrale poi all’occorrenza farà il terzino, dietro siamo al completo poi se ci sarà qualche uscito»

RAPPORTO CON MALDINI «Fiducia e rispetto ci sono tante discussioni ma c’è sempre stato rispetto. Io non temo mai di essere esonerato, chi lo pensa è già esonerato»

BERLUSCONI «Ho sentito Berlusconi tante volte in questi anni. L’ho sentito 10 giorni prima della scomparsa, e si è sentito sempre il suo amore per il Milan. Siamo onorati di partecipare a questo trofeo Berlusconi»