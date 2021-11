Conferenza stampa Pioli LIVE: le parole del tecnico alla vigilia del derby

Conferenza stampa Pioli LIVE: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla viglia del derby di domani contro l’Inter

Conferenza stampa Pioli. Il tecnico rossonero parla alla vigilia del derby contro l’Inter. Segui qui le sue parole in diretta.

Sulla condizione fisica: «La squadra sta bene, è in condizioni ottimali sia fisiche che mentali. È pronta per questo derby».

Sul derby e Ibrahimovic: «Il derby è sempre il derby. È una partita storica e prestigiosa. Importante è esserci e vincerlo. Ibra sta bene, arriva da una prestazione molto buona contro la Roma domani sa cosa deve fare».

Sul derby: «L’Inter è favorita perché lo scorso anno ha vinto tante partite e lo scudetto senza lacune, motivo per cui resta la più forte, però domani siamo consapevoli della nostra forza. Scudetto-Fuga? Guardiamo partita dopo partita. Non c’è nessuna squadra favorita in una stracittadina. Andare a più 10 conta ma fino ad un certo punto. Non peserà sull’andamento della stagione. È importante ma non come lo sarà quello del ritorno»

Sul nuovo stadio: «Ieri ho visto un filmato sul nuovo Bernabeu. Sono orgoglioso di far parte di un club che voglia far crescere il calcio italiano e il nuovo stadio è qualcosa di incredibile. È il futuro. San Siro resterà la storia».

Su Brozovic: «È un giocatore da tenere in grande considerazione. Sa verticalizzare bene e in fase di interdizione può creare fastidi alla nostra transizione»

Sugli infortuni: «Florenzi e Ballo Toure, Rebic sono recuperati. Messias lo avrò a disposizione dopo la sosta».

