Pioli: «Giroud? Di Olivier mi piace tutto»

Stefano Pioli, è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match contro l’Empoli, le parole dell’allenatore del Milan su Giroud:

«Di Olivier mi piace tutto, di come gioca per la squadra, sa lavorare in pressione, sa venire a giocare per smistare, sa attaccare la profondità e mi piace soprattutto la persona che è, molto determinata e serena, una persona con cui è un piacere lavorare»

