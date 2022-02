Conferenza stampa Pellegri: «Ibra rimane il mio idolo, credo nel progetto Torino»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Pellegri, il giovane attaccante si presenta ufficialmente al mondo Torino davanti ai giornalisti

Pietro Pellegri è stato presentato oggi come nuovo attaccante del Torino.

CONDIZIONI – «Sto meglio, mi sto allenando bene e sapevo già i metodi di Juric, mi aiuta a recuperare la forma fisica: era ciò di cui avevo bisogno».

IDOLO – «Ibrahimovic. Ho avuto la fortuna di giocare con lui, si è confermato il mio idolo».

PUNTO DELLA SITUAZIONE – «Mi porto dietro uno zaino con esperienza, infortuni e gol. Ho imparato a conoscere meglio il mio corpo, ho imparato a come lavorare. Vengo qui non per riscatto ma perché credo nel progetto e nel mister. Penso sia la scelta giusta».

SOGNI – «Sono sempre gli stessi fin da quando sono piccolo: il primo l’ho realizzato, quello di giocare in serie A. Ora voglio affermarmi, cercare la nazionale e raggiungere gli obiettivi con il club».

JURIC – «Lo conosco da parecchi anni, gli devo tanto: è stato tra i primi a credere in me. Siamo sempre rimasti in contatto per gli auguri, l’ho ritrovato come sempre. C’è un bel rapporto, ma professionale: faccio ciò che mi dice».

PROGETTO – «Andare in una squadra con tanti giovani è più facile integrarsi, il progetto è valido e c’è tanta gente di prospettiva. E’ un progetto giusto».