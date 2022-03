Nicola: «Scudetto? Il Milan è avvantaggiato per questo motivo»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha cosi parlato in conferenza stampa post match contro la Juve sulla lotta scudetto

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha cosi parlato in conferenza stampa post match contro la Juve sulla lotta scudetto:

«Ritengo che la Juventus abbia sempre quella capacità di avere una certa mentalità. Diventa difficile giocarci contro, ha un gioco posizionale che non è semplice riconoscere. Interscambiano le posizioni, ha un preciso modo di difendere. La qualità top della Juve è che quando macina risultati diventa continua. L’Inter ha una rosa fortissima ma un modo di giocare che non è sempre mantenibile nel lungo andare. Il Milan ora è avvantaggiato per la qualità che sta tenendo».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE