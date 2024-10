Conferenza stampa Morata dopo Milan Napoli: «Hanno fatto 2 tiri e 2 gol, sono orgoglioso ma non felice della prestazione di tutti». Le parole

Morata è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli per 0-2.

COSA E’ MANCATO AL MILAN – «Il calcio è così: dobbiamo essere positivi. Abbiamo avuto buoni momenti contro la prima della classifica. Però dobbiamo prendere le cose positive: abbiamo fatto una grande prestazione in termini di intensità e di forza. Loro sono abituati ad avere più occasioni, invece oggi hanno fatto due tiri e due gol. Domani dobbiamo ritrovarci e lavorare per vincere».

CLASSIFICA PREOCCUPANTE – «No, mi preoccuperebbe se mancassero tre giornate. Ci sono cose che non girano… Non è solo sfortuna, ma bisogna che ci rimettiamo a lavorare, guardando ciò che abbiamo fatto bene e cosa no. Il calcio è così».

LE ASSENZE – «Sono molto orgoglioso della prestazione di tutti: abbiamo messo intensità e voglia di vincere. Abbiamo preso due gol su due dettagli. Bisogna essere pronti. Sono molto orgoglioso, non felice. Ma abbiamo dato tutto. Bisogna guardare le cose positive. Capiamo meglio le partite, capiamo meglio le noste possibilità».