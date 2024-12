Conferenza stampa Milojevic: le parole del tecnico della Stella Rossa alla vigilia del Milan

Conferenza stampa Milojevic: il tecnico della Stella Rossa presenta da San Siro la sfida di domani contro il Milan in Champions League

Milojevic, tecnico della Stella Rossa, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Milan in Champions League:

FORMAZIONE – «Non ho ancora deciso la formazione. Il Milan è molto diverso dall’Inter. Giochiamo qua di nuovo a San Siro, lo conosciamo, ma non so se questo sarà un vantaggio».

KRUNIC – «Dato che è con noi è pronto. Abbiamo tanti giocatori a disposizione, alcuni non sono al 100%».

PARAGONE CON L’INTER – «Il Milan è una squadra molto buona con un allenatore molto buono e molto conosciuto. Ma sono tutte gare di Champions».

FONSECA NON HA SOTTOVALUTATO LA STELLA ROSSA – «L’Italia è un paese con una grande storia. Nel giornalismo non ci devono essere squadre che vengono sminuite, perché qui siamo in Champions League. Chi scrive queste cose… Dico che non si guarda più così. Sminuire le squadre non è sportivo. Non vedo perché debbano sottovalutare la Stella Rossa. Poi ci sono favoriti e sfavoriti. Vediamo la grandezza degli italiani su questo perché loro non sminuiscono nessuno».

QUALIFICAZIONE ANCORA POSSIBILE – «Per ogni partita sono decisivi gli stessi dettagli: motivazione, diminuire gli errori, soprattutto contro grandi club del genere, un fallo, un corner… Tutto conta. Tra qualche anno ci ricorderemo di questo momento: abbiamo giocato contro il grande Milan come abbiamo giocato come la grande Inter».

CRITICHE AL MILAN – «Il Milan è il Milan, sono un grande club, è normale essere sotto pressione perché le aspettative sono grandi. Il Milan è una squadra fenomenale in tutti i sensi. Loro sono una grande squadra e Fonseca è veramente un allenatore fantastico; i loro risultati in Champions dimostrano che possono raggiungere grandi risultati».