HANNO DETTO
Conferenza stampa Gabbia: «Il mio errore ha condizionato la partita. Fofana? Non deve dirci nulla, sa cosa pensiamo di lui»
Conferenza stampa Gabbia, al termine di Milan Genoa, il difensore rossonero ha risposto alle domande dei cronisti presenti a San Siro
Matteo Gabbia nel post partita di Milan-Genoa è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:
Sulla mancanza di lucidità e le parole di Allegri: «Sono d’accordo col mister. Mi dispiace per il mio errore, ci lavoro tanto. Mi dà fastidio, ha condizionato la partita e c’è molto dispiacere. Volevamo vincere, dobbiamo avere la forza, la maturità e la lucidità di recuperare e concentrarci per domenica pomeriggio».
Sul cambio di Fofana e il suo umore: «Onestamente in questo momento abbiamo parlato poco, ha parlato il mister. Il momento è di rabbia. Youssouf sa cosa pensiamo di lui: non deve dirci niente, sa che se ha bisogno ci siamo. Non ci saranno problemi: tutti remiamo dalla stessa parte. Non c’è mai una accusa nei confronti di qualcuno, ma è sempre il gruppo che fa i risultati».
Sulla mancanza di intensità: «Io penso che Leali dopo 6 minuti ha fatto una parata su di me e abbiamo creato diverse situazioni. Abbiamo fatto 33 tiri e un gol, ma è stato troppo poco. Ci sono gli avversari anche. Siamo aperti a ciò che ci dirà il mister su cosa c’è da correggere. Se ci sarà da mettere maggiore intensità, lo faremo».