 Conferenza stampa Gabbia: le sue parole dopo Milan Genoa
Connect with us

HANNO DETTO

Conferenza stampa Gabbia: «Il mio errore ha condizionato la partita. Fofana? Non deve dirci nulla, sa cosa pensiamo di lui»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

27 minuti ago

on

By

Gabbia

Conferenza stampa Gabbia, al termine di Milan Genoa, il difensore rossonero ha risposto alle domande dei cronisti presenti a San Siro

Matteo Gabbia nel post partita di Milan-Genoa è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sulla mancanza di lucidità e le parole di Allegri: «Sono d’accordo col mister. Mi dispiace per il mio errore, ci lavoro tanto. Mi dà fastidio, ha condizionato la partita e c’è molto dispiacere. Volevamo vincere, dobbiamo avere la forza, la maturità e la lucidità di recuperare e concentrarci per domenica pomeriggio».

Sul cambio di Fofana e il suo umore: «Onestamente in questo momento abbiamo parlato poco, ha parlato il mister. Il momento è di rabbia. Youssouf sa cosa pensiamo di lui: non deve dirci niente, sa che se ha bisogno ci siamo. Non ci saranno problemi: tutti remiamo dalla stessa parte. Non c’è mai una accusa nei confronti di qualcuno, ma è sempre il gruppo che fa i risultati».

Sulla mancanza di intensità: «Io penso che Leali dopo 6 minuti ha fatto una parata su di me e abbiamo creato diverse situazioni. Abbiamo fatto 33 tiri e un gol, ma è stato troppo poco. Ci sono gli avversari anche. Siamo aperti a ciò che ci dirà il mister su cosa c’è da correggere. Se ci sarà da mettere maggiore intensità, lo faremo».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.