Conferenza stampa Fonseca: quando parlerà il tecnico del Milan. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Come appreso dalla nostra redazione, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, parlerà domani alle 14:30 in conferenza stampa da Milanello in vista della gara di venerdì sera contro l’Hellas Verona al Bentegodi.

C’è grande attesa per questa delicata partita. I rossoneri, dopodomani, non potranno permettersi passi falsi. L’ottavo posto in classifica, infatti, impone al Milan il successo e la conquista dei tre punti.