Conferenza stampa Fofana post Bologna Milan: «L’obiettivo non è lottare contro l’Inter. Se sento l’affetto dei tifosi? Dico sì e no, ecco perché»

Conferenza stampa Fofana, il giocatore ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato allo Stadio Dall’Ara

Youssouf Fofana nel post partita di Bologna-Milan è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sul suo momento: «A livello mentale sto sempre bene. È vero che penso alla mia partita quando gioco, gli altri pensieri non rimangono nella mia testa tutta la settimana. Ho sbagliato qualche partita, ma cerco sempre di fare meglio la prossima. Il campo mi è mancato, è un piacere essere tornato sul campo».

Sull‘obiettivo della squadra: «L’obiettivo non è lottare contro l’Inter, ma di fare meglio dell’anno scorso. Noi cerchiamo di fare le cose per essere loro vicino, ma l’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso».

Se se sente l’affetto dei tifosi e la canzone a lui dedicata: «Diciamo sì e no, perché l’affetto che ricevo è sui social, o a Milanello o a San Siro, quando vado in giro per Milano. Poi mi concentro sul gioco. La canzone non l’ho sentita».

Su quanto pesa il vantaggio in classifica sulla Roma: «Non c’è ancora un vantaggio effettivo, dopo quella partita se le cose dovessero rimanere invariate potremmo dire che ci sarà un vantaggio».