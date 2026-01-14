Conferenza stampa Fabregas pre Como Milan: «Allegri un gigante, io sono agli inizi. Ma la mia squadra…»

Conferenza stampa Fabregas: il tecnico catalano ha presentato la sfida di domani tra Como e Milan. Le dichiarazioni

Alla vigilia dell’atteso recupero tra Como e Milan, Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa con grande umiltà, ma senza rinunciare all’ambizione che sta caratterizzando la sua gestione in riva al lago. Lo spagnolo ha messo a confronto la sua carriera da allenatore con quella di Massimiliano Allegri, usando parole cariche di rispetto.

Conferenza stampa Fabregas, le parole di Cesc: umiltà e ambizione

Fabregas ha rielaborato i concetti chiave della sfida, spostando il focus dal duello individuale alla crescita del suo gruppo:

«Mettere me e Allegri sullo stesso piano non ha senso. Parliamo di un allenatore che ha vinto tutto ed è ai vertici della Champions League, mentre io sto muovendo i primi passi in Serie A. È come paragonare due categorie diverse». L’obiettivo del Como: «Nonostante il divario sulla carta, domani scenderemo in campo per giocare il nostro calcio. La priorità è dare continuità alle prestazioni e dimostrare che stiamo crescendo partita dopo partita. Vogliamo vedere fin dove possiamo spingerci contro un top club».

«Nonostante il divario sulla carta, domani scenderemo in campo per giocare il nostro calcio. La priorità è dare continuità alle prestazioni e dimostrare che stiamo crescendo partita dopo partita. Vogliamo vedere fin dove possiamo spingerci contro un top club». Il valore del Milan: «Affrontiamo una rosa impressionante. Gente come Modric , Rabiot , Fofana e Pulisic può risolverti la gara in ogni momento. Hanno una qualità individuale che spaventa, ma noi dovremo essere la versione più forte e concentrata del Como mai vista finora».

«Affrontiamo una rosa impressionante. Gente come , , e può risolverti la gara in ogni momento. Hanno una qualità individuale che spaventa, ma noi dovremo essere la versione più forte e concentrata del Como mai vista finora». La tattica: «Sappiamo che il Milan spinge fortissimo sulle corsie laterali. La nostra missione sarà proteggere bene quelle zone del campo. La fatica? Non è un alibi, i ragazzi sono ormai abituati ai ritmi serrati di questa stagione».

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

