MN24 – Conferenza stampa Conceicao: quando parla il tecnico alla vigilia del Napoli. Segui le ultimissime sul club rossonero

Domenica alle ore 20:45 il Milan sfiderà il Napoli al Maradona. Domani, giorno di vigilia, Sergio Conceicao interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida valevole per la 30esima giornata di Serie A.

Il tecnico portoghese è atteso in sala stampa sabato 28 marzo alle ore 13:30. Il big match rappresenta uno step decisivo, forse l’ultimo, per la rincorsa alla prossima Champions League.