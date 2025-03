Condividi via email

Conferenza stampa Conceicao: le parole del tecnico del Milan dopo la vittoria in rimonta in casa del Lecce

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, il tecnico del Milan Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa: le sue parole

PRIMO TEMPO – «Ci sono stati annullati due gol per fuorigioco e al primo nostro errore abbiamo preso gol. Abbiamo creato molti problemi al Lecce ma non abbiamo segnato. Poi loro hanno fatto il secondo e lì è uscito il nostro carattere»

CAMBI NEI TITOLARI – «Con lo schieramento del primo minuto eravamo più compatti. Bondo davanti alla difesa è stato importante, con Musah e Reijnders che andavano a prendere i centrocampisti del Lecce»

LEAO – «Leao è un grandissimo giocatore. Bisogna lavorare sulla squadra e per questo ogni tanto non parte titolare. Se parte dalla panchina vuole sempre dare il massimo per il Milan e questa cosa mi piace ancora di più dei gol e degli assist»