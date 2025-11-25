Connect with us

Conferenza stampa Chivu, le parole del tecnico nerazzurro sulla sconfitta nel derby contro il Milan

Zazzaroni Contro Cassano e Adani: La Polemica sul Caso Norvegia e le Offese alla Professionalità

Caressa e l'Analisi del Derby. Bartesaghi una sorpresa, poi la rivelazione sulla scelta di Allegri: le sue parole

Mancini e La Roma in testa per Merito. Sullo scudetto, invece, il difensore ci va piano: le sue parole

Fabregas e la Gioia del Como: 5-1 al Torino e la Fiducia Totale nei Giovani. Le parole del tecnico spagnolo

Conferenza stampa Chivu, le parole del tecnico nerazzurro sulla sconfitta nel derby contro il Milan

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Rabiot Chivu

Conferenza stampa Chivu, il tecnico nerazzurro commenta così la sconfitta nel derby di campionato contro il Milan: le sue parole

Alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, valida per la quinta giornata della League Phase, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa, affiancato da Lautaro Martinez. L’incontro con i media, in diretta alle ore 19:00, è stato dominato dalle riflessioni sul recente derby perso contro il Milan e sulla necessità di una reazione immediata in Europa. Riguardo al modo in cui ha stimolato la squadra dopo la sconfitta, Chivu ha rivelato di aver spinto i giocatori a “continuare a lavorare”.

Il tecnico ha citato le parole di Bastoni, che preferirebbe perdere 3-0 “preso a pallonate” piuttosto che subire una sconfitta stretta dopo una buona prestazione. Chivu ha commentato: “Non so se sono d’accordo, perché io da allenatore devo vedere anche la parte buona. La frustrazione la devo gestire bene”. Ha concluso che i giocatori sono maturi per capire la prestazione offerta nel derby, aggiungendo una nota sulla sorte: “Forse avevamo bisogno di un po’ di fortuna. Io non parlo di fortuna ma in questo gioco è molto importante”.

Conferenza stampa Chivu, cosa manca all’Inter nei big match?

In merito alle sconfitte subite negli scontri diretti, Chivu ha precisato che non sono tutte uguali. Sebbene l’Inter abbia sempre mantenuto positività e controllo del pallone, in partite precedenti (come contro Juventus, Napoli e Roma) aveva concesso di più. Contro il Milan, l’attenzione tattica è stata solida: “Non gli abbiamo dato la possibilità di esprimersi al meglio”, ha affermato.

Questa differenza fa riflettere Chivu, che riconosce che, pur avendo fatto una gara più solida, “non è bastato”. L’obiettivo ora è individuare “dove aggiungere ancora qualcosina per buttare giù il tabù negli scontri diretti”. Nonostante le difficoltà, il tecnico si mostra fiducioso: “Lavoriamo per questo, la squadra è viva e ha voglia di tornare ad alti livelli. Ha voglia di far fatica ed esprimere al meglio le sue qualità”.

