MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Roma Milan: quando parla il tecnico

Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani da Milanello alla vigilia della gara di domenica contro la Roma

Il Milan si appresta a vivere una delle notti più delicate della stagione. Domenica sera, alle ore 20.45, lo stadio Olimpico ospiterà lo scontro diretto tra la formazione di Massimiliano Allegri e la Roma guidata da Gian Piero Gasperini. La posta in palio è altissima: una vittoria permetterebbe ai rossoneri di volare a +7 in classifica sui giallorossi, consolidando il secondo posto a quota 49 punti; viceversa, un successo capitolino ridurrebbe il gap a una sola lunghezza: «La differenza tra una vittoria e una sconfitta in questo weekend è veramente molto ampia per entrambe le squadre».

Conferenza stampa Allegri, la vigilia a Milanello: il programma

La marcia di avvicinamento alla Capitale entrerà nel vivo domani. Come confermato dalla redazione di MilanNews24, la giornata inizierà con l’allenamento di rifinitura al mattino, fondamentale per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, specialmente riguardo al possibile impiego di Pavlovic e alle condizioni di Saelemaekers. Successivamente, il tecnico livornese incontrerà i media: «Massimiliano Allegri prenderà la parola davanti ai giornalisti direttamente dalla sala conferenza alle ore 12».

