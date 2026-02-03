Conferenza stampa Allegri post Bologna Milan: «Abbiamo 50 punti adesso, ma non ci facciamo niente. Le condizioni di Leao e Pulisic? Dico questo…»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato allo Stadio Dall’Ara

Massimiliano Allegri nel post partita di Bologna-Milan è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sul perché, questa sera, il Milan è stato anche bello: «Non lo so. Abbiamo fatto una buona partita tecnicamente, abbiamo fatto una buona difesa, potevamo fare meglio in alcune situazioni di gioco. Abbiamo 50 punti, non bastano per niente, non ci vai da nessuna parte. Dobbiamo goderci questa vittoria, pensare alla sosta, che è molto importante per recuperare Pulisic e Leao, che hanno sofferto fisicamente in questa prima parte di stagione. Il bello della squadra è che tutti, sia i titolari sia chi entra, hanno fatto una bella partita. È normale ma è difficile lasciare dei giocatori fuori, ma con una partita a settimana qualcuno rimane un po’ più sacrificato. L’obiettivo resta la Champions».

Sulle condizioni di Leao e Pulisic: «Leao e Pulisic vediamo se saranno a Pisa. Credo di sì. Stasera, visto il risultato, ho preferito far riposare Leao, così magari accorciamo il recupero».

Se Saelemaekers ci sarà alla prossima partita: «Vediamo, Athekame ha fatto una buona partita».

Sul problema di Bartesaghi: «Fastidio, ma niente di che. Crampi».

Su Rabiot: «Ogni tanto mi fa un po’ arrabbiare, ma è cresciuto molto rispetto a quando ero alla Juve. Su di loro, lui e Modric, i compagni si appoggiano».

Sul paragone con altre sue vecchie squadre: «Difficile fare paragoni. Era importante vincere stasera per la classifica e per festeggiare il rinnovo di Maignan».

Sul dato che vede il Milan sempre vincitore dopo 23 partite e 50 punti: «Eh, bisogna vedere quanti Scudetti ha vinto l’Inter dopo che era a 55 punti in 23 giornate. Noi pensiamo alla Roma».