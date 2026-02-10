MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Pisa Milan: quando parla il tecnico

Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani da Milanello alla vigilia della gara di venerdì contro il Pisa

Il Milan è pronto a tornare in campo per l’anticipo della 25esima giornata di Serie A Enlive, che vedrà i rossoneri impegnati nella trasferta contro il Pisa. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà i ragazzi guidati da Oscar Hiljemark, una formazione ostica e «alla disperata ricerca di punti salvezza», rendendo il match di venerdì sera particolarmente delicato per la corsa ai vertici della classifica.

Secondo quanto riportato da MilanNews24, il programma della vigilia è già stato definito nei minimi dettagli. Giovedì sarà il giorno dedicato alle parole dell’allenatore livornese, che analizzerà il momento della squadra e le insidie della sfida in Toscana: «Il tecnico livornese prenderà la parola davanti ai giornalisti direttamente dalla sala conferenza del centro sportivo di Milanello alle ore 12».

Conferenza stampa Allegri, dove seguire la conferenza e i dettagli del match

I tifosi potranno seguire l’evento in tempo reale attraverso i canali ufficiali del club, mentre la squadra ultimerà la preparazione sui campi di Carnago prima della partenza per Pisa.

L’appuntamento mediatico sarà accessibile a tutti gli appassionati: «L’evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e app ufficiale rossonera: come sempre potrete seguire il live testuale su MilanNews24». Sarà l’occasione per capire se Allegri opterà per un turnover mirato o se confermerà l’undici titolare per blindare il secondo posto e mettere pressione all’Inter di Chivu, impegnata nel derby d’Italia.