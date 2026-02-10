Connect with us

Milanello

MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Pisa Milan: quando parla il tecnico

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Allegri

Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani da Milanello alla vigilia della gara di venerdì contro il Pisa

Il Milan è pronto a tornare in campo per l’anticipo della 25esima giornata di Serie A Enlive, che vedrà i rossoneri impegnati nella trasferta contro il Pisa. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà i ragazzi guidati da Oscar Hiljemark, una formazione ostica e «alla disperata ricerca di punti salvezza», rendendo il match di venerdì sera particolarmente delicato per la corsa ai vertici della classifica.

Secondo quanto riportato da MilanNews24, il programma della vigilia è già stato definito nei minimi dettagli. Giovedì sarà il giorno dedicato alle parole dell’allenatore livornese, che analizzerà il momento della squadra e le insidie della sfida in Toscana: «Il tecnico livornese prenderà la parola davanti ai giornalisti direttamente dalla sala conferenza del centro sportivo di Milanello alle ore 12».

Conferenza stampa Allegri, dove seguire la conferenza e i dettagli del match

I tifosi potranno seguire l’evento in tempo reale attraverso i canali ufficiali del club, mentre la squadra ultimerà la preparazione sui campi di Carnago prima della partenza per Pisa.

L’appuntamento mediatico sarà accessibile a tutti gli appassionati: «L’evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e app ufficiale rossonera: come sempre potrete seguire il live testuale su MilanNews24». Sarà l’occasione per capire se Allegri opterà per un turnover mirato o se confermerà l’undici titolare per blindare il secondo posto e mettere pressione all’Inter di Chivu, impegnata nel derby d’Italia.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Nkunku Nkunku
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: l’intervista di Nkunku alla Gazzetta dello Sport. Intanto si fa il punto sugli infortunati

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

pastore pastore
Esclusive3 giorni ago

Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×