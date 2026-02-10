Pisa Milan, Hiljemark prepara i suoi alla sfida contro i rossoneri: nuovi allenamenti? I dettagli. Segui le ultimissime

La Serie A si prepara a un anticipo del venerdì di grande fascino, che vedrà il Milan contrapposto al Pisa. Mentre in via Aldo Rossi il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente albanese dalla grande esperienza internazionale, sta già lavorando per plasmare il futuro del club, sul campo l’attenzione è tutta per la sfida tattica tra le due compagini. I nerazzurri, reduci da un incoraggiante pareggio a reti bianche contro l’Hellas Verona, hanno ripreso a pieno ritmo la preparazione per affrontare la corazzata guidata da Massimiliano Allegri, il plurititolato tecnico livornese tornato sulla panchina del Diavolo per riportare solidità e pragmatismo.

Il programma degli allenamenti al Centro Sportivo di San Piero a Grado

Secondo quanto riportato dalle ultime notizie ufficiali, lo staff tecnico del club toscano ha pianificato una settimana di lavoro rigorosa. A dirigere le operazioni è Oscar Hiljemark, il giovane allenatore svedese ed ex centrocampista che sta portando una ventata di freschezza tattica in riva all’Arno.

Il Pisa ha stabilito il proprio quartier generale presso il Centro Sportivo di San Piero a Grado, seguendo una tabella di marcia standard ma intensissima. Dopo la ripresa di ieri, il programma prevede una seduta pomeridiana oggi, martedì, seguita da un allenamento mattutino il mercoledì. Giovedì si tornerà in campo nel pomeriggio, mentre per la mattina di venerdì è stata fissata la classica seduta di risveglio muscolare, l’ultimo step prima della partenza per San Siro e del fischio d’inizio contro i ragazzi di Allegri.

Le parole di Oscar Hiljemark ai microfoni di Sky Sport

L’attesa per la sfida contro i rossoneri è palpabile, specialmente per Hiljemark, al suo debutto assoluto da tecnico nella massima serie. Intervistato dai colleghi di Sky Sport (fonte ufficiale delle dichiarazioni) dopo il pareggio di Verona, lo svedese ha analizzato con lucidità il momento della sua squadra: